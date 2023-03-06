«Россети» снова выставили на продажу свой бывший офис на «Садовой»

Российский аукционный дом выставил на продажу пятиэтажное нежилое здание площадью 4,9 тыс. кв. м в центре Петербурга на Вознесенском проспекте, принадлежащее дочерней структуре ПАО «Россети» — ОАО «НИЦ ЕЭС». Торги пройдут 7 апреля, сообщает РАД.

Начальная цена лота — 348,6 млн руб, что лишь на 8 млн руб. меньше, чем в 2020 году. Заявки на участие в торгах принимаются до 3 апреля. Торги состоятся на федеральной торговой площадке ЭТП РАД-Lot-online.

ОАО «НИЦ ЕЭС» — дочерняя структура ПАО «Россети», занимающаяся арендой и управлением недвижимым имуществом. Компания поручила Российскому аукционному дому реализовать на торгах свой бывший офис, расположенный в Адмиралтейском районе Петербурга по адресу Вознесенский проспект, 26. Объект представляет собой пятиэтажное нежилое здание общей площадью 4,9 тыс. кв. м (из них арендопригодная — 4,3 тыс. кв. м) на земельном участке 1,6 тыс. кв. м, рядом со станцией метро «Садовая».

Здание было построено в 1952 году и является копией бывшего дома Общества стеклянного производства И. Е. Ритинга, который был разрушен во время войны. При этом памятником архитектуры оно не является. Как отмечается в сообщении, на первом этаже здания в 114 кв. м. помещении расположен бар, а остальные помещения сданы в аренду. Объект в хорошем состоянии.

Первый раз «Россети» пытались продать свой актив на Вознесенском проспекте в 2020 году. Начальная цена торгов на то время составляла за 340 млн рублей.

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