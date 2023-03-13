Срок реконструкции Парамоновских складов в Ростове продлен до 2025 года

Компания «Альянс-М» представит проект реконструкции Парамоновских складов в 2023 году и проведет работы до конца 2025 года, сообщает «РБК Ростов» со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области. Ведомство продлило сроки реализации проекта для собственника комплекса.
Предписание о проведении мероприятий по сохранению объекта компания получила в 2019 году. «Альянс-М» уже провела первоочередные противоаварийные работы на литере Г и теперь разрабатывает проект реконструкции. Компания планирует восстановить исторический образ комплекса.
Ранее «Ъ-Юг» писал, что «Альянс-М» взяла Парамоновские склады в аренду в 2014 году. На территории комплекса планировалось создать центр современного искусства с гостиницей и ресторанами. Изначально планировалось провести работы к Чемпионату по футболу 2018 года, но позже сроки сдвинулись, а сам проект пришлось пересматривать.