Отдыхавшие в Таиланде жители Красноярска привезли лихорадку денге

Трое жителей Красноярска заразились лихорадкой денге, отдыхая в Таиланде. Среди заболевших есть годовалый ребенок, сообщило региональное управление Роспотребнадзора.

Туристы заболели в результате несоблюдения простых мер безопасности, отмечают в ведомстве. «Например, использование репеллентов, которое помогло бы им уберечься от укусов комаров», - заявил глава регионального управления в своем Telegram-канале Дмитрий Горяев.

Всего с начала года в Красноярском крае зарегистрировано пять завозных случаев лихорадки денге. Первые два случая были зафиксированы в начале февраля 2023 года. Все заболевшие вернулись из Таиланда.

Передачу вируса денге осуществляют комары, которые обитают преимущественно в тропических странах, комментируют в Роспотребнадзоре Красноярского края. От человека к человеку инфекция не передается.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова