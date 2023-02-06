Красноярские туристы вернулись из Таиланда с лихорадкой денге

В Красноярском крае зарегистрированы первые в 2023 году два случая заболевания лихорадкой денге. Оба случая – завозные, сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. «Обе заболевшие красноярки вернулись недавно из Таиланда (Пхукет и Паттайя). Передачу вирусов осуществляют исключительно комары, которые обитают преимущественно в тропических странах. От человека к человеку инфекция не передаётся», - сказал он.

В 2021 году случаи заболевания лихорадкой денге также были выявлены в Новосибирске. Роспотребнадзор отмечает, что завозные случаи лихорадки ежегодно регистрируются в России. Чаще всего заражение происходит при посещении Таиланда, Индии, Бангладеш, Гонконга, Индонезии, Мальдивских островов.

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Анна Егорова