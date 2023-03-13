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Коммерсантъ FM
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Президент Швейцарии выступил против использования оружия страны в военных конфликтах

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что выступает против использования швейцарского оружия в вооруженных конфликтах. Говоря о ситуации на Украине, он отметил, что его позиция «не означает равнодушного отношения».

«Позиция правительства (Швейцарии.— "Ъ") ясна. Она также совпадает с моей личной позицией. Швейцарское оружие не должны использовать в войнах»,— подчеркнул господин Берсе (цитата по «Интерфаксу»). Он также сказал о необходимости переговоров с участием России, чтобы урегулировать военный конфликт.

В 2022 году Швейцария нарастила экспорт военной продукции почти на треть. В начале марта 2023-го парламент Швейцарии отклонил поставленное на голосование предложение разрешить европейским странам поставку Украине вооружений и боеприпасов, ранее произведенных в конфедерации.

Подробности — в материале «Ъ» «Швейцария не хочет продать нейтралитет».

Лаура Кеффер

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