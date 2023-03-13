Министр культуры Украины обсудит с экспертами переименование России в Московию

Министр культуры Украины Александр Ткаченко сказал, что ему «симпатична» идея переименовать Россию в Московию. Однако, по его мнению, этот вопрос необходимо обсудить с экспертами.

«Очевидно, что (эта инициатива.— "Ъ") имеет историческое основание… Очевидно, что тут нужно консультироваться с экспертами, мне эта идея симпатична, но свое слово должны сказать эксперты»,— заявил министр в эфире всеукраинского телемарафона (цитата по «РИА Новости»).

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю изучить петицию о переименовании России в Московию («Росія» на «Московія»). По мнению господина Зеленского, вопрос требует «тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия». Президент Украины рассматривает все петиции, которые набирают на его сайте больше 25 тыс. голосов. В МИД РФ инициативу раскритиковали.

Лаура Кеффер