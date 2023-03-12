Боец ЧВК «Вагнер» из тюменского поселка погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб боец ЧВК «Вагнер» из поселка Заречный (Вагайский район Тюменской области) Антон Ковальчук. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на главу поселка Кабира Бикшанова. Мужчину похоронили с воинскими почестями 11 марта.

Напомним, в Тюмени открылся центр по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Его развернули на втором этаже спортивно-развлекательного центра «Пятый элемент» на ул. Республики 252/3.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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