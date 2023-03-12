Боец ЧВК «Вагнер» из Березовского погиб в ходе спецоперации на Украине

В Березовском (Свердловская область) простятся с 31-летним бойцом ЧВК «Вагнер» Сергеем Ядрышниковым, который в конце января погиб на специальной военной операции на Украине. Об этом пишет Е1.ru со ссылкой на администрацию уральского города. Прощание с ним состоится 14 марта.

Родственники уральца рассказали изданию, что он вступил в частную военную компанию из колонии общего режим. Сергей Ядрышников якобы был судим за кражу.

Напомним, ЧВК «Вагнер» открыла центр по набору бойцов в Свердловской области.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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