За месяц вторичное жилье в Перми подорожало на 2%

За минувший месяц средняя цена вторичного жилья в Перми выросла на 2%, сообщает «Ъ» со ссылкой на «ЦИАН. Аналитику». В марте вторичная жилая недвижимость в краевой столице стоит 90,1 тыс. кв. м, тогда как в феврале ее стоимость составляла 88,3 тыс. руб. за кв. м. По данным аналитиков, за год «вторичка» в Перми подорожала на 9,1% - в марте 2022 года она стоила 82,6 тыс. руб. за кв. м.

После длительного периода снижения цен ситуация на вторичных рынках крупнейших городов начала стабилизироваться. Средняя стоимость вторичной недвижимости на 18 крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в марте составила 124,7 тыс. руб. за кв. м, увеличившись за месяц на 0,5%. Правда рост стоимости пока характерен скорее для регионов, чем для Москвы и Санкт-Петербурга. К примеру, сильнее всего цены на «вторичку» за месяц выросли в Волгограде – на 2,4% (до 85,6 тыс. руб. за кв. м) и Челябинске – на 2,1% (до 72,9 тыс. руб. за кв. м). Пермь по росту цен на вторичную недвижимость оказалась на третьем месте.

Аналитики не исключают, что готовое жилье может получить новый импульс спроса за счет завышенных цен на новостройки. Но именно от поведения застройщиков в дальнейшем будет зависеть динамика стоимости вторичной недвижимости. В случае снижения цен на первичное предложение корректировать их придется и собственникам. По мнению директора направления «вторичный рынок» компании «Инком—Недвижимость» Сергея Шломы, если застройщики примут какое-то централизованное решение о снижении цен и банки согласуют им новые финансовые планы, вполне вероятно, "вторичникам" придется еще опускать цены. К этому может привести и рост стоимости ипотечных кредитов в случае повышения ключевой ставки, не исключает он.