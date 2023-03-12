Дело об о мошенничестве против бывшего председателя «Леноблбанка» направили в суд

Расследование уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего председателя совета директоров «Леноблбанка» Александра Попова завршено, материалы дела направлены в суд, сообщила пресс-служба петербургского главка полиции в воскресенье, 12 марта.

«После завершения расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено во Всеволожский городской суд Ленинградской области для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении.

«Ъ-СПб» подробно писал о деле бывшего члена совета директоров и председателя правления «Леноблбанка» Александра Попова. В 2021 году его задержали в Москве по подозрению в хищении 2001 млн рублей. По версии правоохранителей, в преддверии отзыва лицензии у банка в 2015 году он похитил деньги при выдаче кредитов нескольким организациям. Причиной отзыва лицензии было проведение высокорискованной кредитной политики. Позже ему также предъявили обвинение в отмывании 4,5 млн рублей из похищенных 201 млн.

Подробнее о деле — в материале «Кредиты привлекли внимание следствия».

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