Россия и Судан обсуждают использование национальных валют при взаимных расчетах

Посол Судана в Москве Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа заявил, что Россия и Судан обсуждают переход на национальные валюты при взаимных расчетах. Также, по его словам, Судан хотел бы восстановить прямое авиасообщение с Россией, но пока этот вопрос не обсуждался.

«Россия предложила Судану использовать систему финансовых транзакций, в которой мы бы использовали национальные валюты. Этот вопрос обсуждается центральными банками обеих стран, мы увидим, возможно ли это»,— сказал Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа «РИА Новости». По его словам, работа в этой области носит технический характер и будет завершена в ближайшем будущем.

Он также отметил, что раньше между СССР и Суданом было прямое авиасообщение, а «Аэрофлот» использовал аэропорт Судана в качестве хаба. «Надеюсь, что этот вопрос с прямым авиасообщением между РФ и Суданом будет пересмотрен и будет открыто прямое авиасообщение»,— добавил Мохаммед Эльгазали Эльтижани Сирраджа. Посол пояснил, что пока Москва и Хартум не обсуждали эту тему.

В феврале глава МИД России Сергей Лавров приезжал в Судан с официальным визитом. В ходе переговоров в том числе обсуждалось соглашение о размещении российской военно-морской базы в стране. Господин Лавров заверил, что соглашение находится в процессе ратификации. По информации AP, Судан пересмотрел условия сделки, в том числе Россия согласилась предоставить стране больше оружия в рамках договоренностей.

О визите господина Лаврова в Судан — в материале «Ъ» «Отношения на стадии ратификации».

Олеся Павленко