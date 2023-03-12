Творческий вечер Познера в Москве отменен

В Москве отменен творческий вечер журналиста Владимира Познера. В качестве причины указаны «логистические проблемы».

Изначально мероприятие должно было состояться 26 ноября 2022 года, но оно было перенесено на 8 апреля 2023-го. Московский международный дом музыки сообщил, что будет возвращать деньги за билеты до 17 апреля. Площадка объяснила, что решение было принято по инициативе организатора, которым является агентство MSM Group. В агентстве только сообщили, что решение об отмене было принято 15 февраля «в связи с логистическими проблемами», передает ТАСС.

На этой неделе в Telegram-каналах распространяли высказывания господина Познера в отношении работы журналистов. Утверждалось, что он критиковал российских пропагандистов. На самом деле он во время онлайн-лекции для университета Ubiquity University отвечал на вопрос о влиянии пропаганды — не только в поддержку действий России, но и в поддержку Украины. Господин Познер говорил, что ему стыдно за представителей его профессии. После этого он, улыбаясь, сказал, что «если есть ад, то журналисты туда попадут».

В конце февраля были перенесены концерты Владимира Познера и Ивана Урганта на Кипре и в Дубае. Господин Ургант сообщал, что это связано не с «происками врагов», а с «личными непредвиденными обстоятельствами».

Леонид Уварчев