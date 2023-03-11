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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил уголовное дело в отношении мэра Сретенска, угрожавшего полицейским топором при задержании

Следственный комитет России (СКР) по Забайкальскому краю возбудил уголовное дело в отношении мэра Сретенска Евгения Киргизова по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей). Градоначальнику, который ранее сидел по трем статьям УК, включая ту же 318-ю, грозит до пяти лет лишения свободы.

Евгений Киргизов

Евгений Киргизов

Фото: @kirgizov.evgenij

Евгений Киргизов

Фото: @kirgizov.evgenij

По информации местных СМИ, 10 марта глава города пьяным попал в ДТП и скрылся с места происшествия. Около восьми вечера в тот же день двое полицейских остановили его автомобиль, однако водитель оказал сопротивление при задержании. «Глава городского поселения попытался ударить сотрудников топором. Один из полицейских обезвредил подозреваемого, выхватив у него топор из рук»,— говорится в заявлении СКР.

Решение о возбуждении уголовного дела в отношении Евгения Киргизова с учетом особого правового положения подозреваемого принял и.о. руководителя следственного управления СКР по Забайкальскому краю Андрей Беспечанский.

Евгений Киргизов — член партии ЛДПР. Он стал мэром Сретенска в марте 2022 года. В 2016 году с него сняли судимость по трем статьям: «Хулиганство» (ст. 213 УК), «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» (ст. 167 УК), «Применение насилия в отношении представителя власти» (ст. 318 УК).

Эрдни Кагалтынов

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