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Коммерсантъ FM
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Котировки сверились с календарем

Почему эксперты прогнозируют рост стоимости топлива летом

Нефтяные котировки пошли на снижение. Цена майского фьючерса на сырье марки Brent на Лондонской бирже 10 марта опускалась до отметки $80, 9 за баррель. Это минимум с 23 февраля. Многие эксперты рынка считают, что тренд на снижение продолжится на фоне опасений, что ФРС будет и дальше ужесточать свою монетарную политику. А доллар, соответственно, будет укрепляться.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Независимый аналитик Дмитрий Лютягин полагает, что цена на нефть будет опускаться вплоть до мая:

К чему может привести очередное ограничение стоимости российской нефти

К чему может привести очередное ограничение стоимости российской нефти

«Последние десять недель нефть торгуется в диапазоне от $80 до $87 за баррель. Цена ходит в достаточно узком коридоре, в который попала с понижающего тренда. И это один из признаков того, что стоимость сырья продолжит снижаться. Полагаю, что триггером к снижению будет выступать ужесточение политики США и Евросоюза в части монетарной политики.

Установившийся тренд может продлиться и до лета текущего года. Полагаю, что цена на нефть марки Brent дойдет до $68-70 за баррель. Это может случиться уже в мае — это период, когда рынок нефти всегда находится в "медвежьем" тренде. Восстанавливаться нефтяные котировки начнут уже летом, и стоимость барреля окажется в диапазоне $85-87 за бочку».

Эксперт Финансового университета Игорь Юшков считает, что нефтяные котировки, скорее всего, подрастут к середине лета, прежде всего благодаря росту потребления топлива в Китае:

«С одной стороны, угроза рецессии затягивается, и монетарный фактор все-таки остается одним из главных. Но с другой, реальный баланс спроса и предложения подталкивает цены вверх. Китай снял коронавирусные ограничения и начал больше импортировать нефти. В Индии новые рекорды по объемам потребления на внутреннем рынке.

Как нефть заливают прогнозами

Как нефть заливают прогнозами

При этом Россия в марте заявила о том, что снизит объемы производства на 500 тыс. баррелей. И не факт, что это будет месячным сокращением, может быть, мы увидим продолжение такого объема производства и далее. Поэтому как раз с точки зрения баланса и предложения мы видим, что все ближе и ближе подходим к дефициту на мировом рынке. И это, конечно, толкает цены вверх.

Какая же из этих тенденций окажется сильнее? Думаю, чем больше мы будем подходить к дефициту, тем сильнее Китай станет наращивать объемы потребления, тем сильнее, наверное, именно этот фактор будет давить на цены и все-таки подталкивать их вверх. Поэтому я бы все-таки делал ставку на то, что ко второму полугодию мы можем увидеть цены и за $90 за баррель именно на фоне как раз возникновения дефицита предложения».

Самая низкая цена на нефть Brent в 2023 году была зафиксирована 4 января. Тогда она стоила $77,8 за баррель.

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Андрей Загорский

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