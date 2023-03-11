ТАСС: в Москве после погони со стрельбой задержан победитель первенства России по панкратиону

Победитель первенства РФ по панкратиону Джаббар Юсифи задержан в Москве после невыполнения требования автоинспекторов на МКАД остановиться, сообщает ТАСС. О задержании агентству сообщили в правоохранительных органах.

Юсифи разыскивают по каналам Интерпола по подозрению в умышленном убийстве на Украине и незаконном хранении оружия в России, при задержании у него обнаружили пистолет.

После того как Джаббар Юсифи отказался остановиться на МКАД, за ним началась погоня. «В одном из дворов мужчина бросил машину и попытался скрыться. Правоохранители вынуждены были открыть стрельбу для его задержания»,— сообщил собеседник агентства.

Юсифи также выступал на юношеских Олимпийских играх в сборной Азербайджана по греко-римской борьбе.

Мария Федотова