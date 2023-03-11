Центры по набору в ЧВК «Вагнер» открылись в Тюмени и Сургуте

В Тюмени и Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ) открылись центры по набору бойцов в ЧВК «Вагнер». Об этом сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Центр в Тюмени развернули на втором этаже спортивно-развлекательного центра «Пятый элемент» на ул. Республики 252/3. В Сургуте записаться в частную военную компанию можно в Центре спортивной подготовки и ребиалитации им. Алексей Шарапова на ул. Университетская, д. 31.

Всего центры по набору бойцов открылись в 42 городах России. Ранее «Ъ-Урал» сообщал об открытии подобного места в Екатеринбурге.

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