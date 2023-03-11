В Подмосковье потушили пожар в цехе по производству пластика на площади 5 тыс. кв. метров

В подмосковном поселке Колюбакино потушили пожар в цехе по производству пластика на улице Майора Алексеева. Площадь пожара достигла 5 тыс. кв. м. Пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Московской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пожар в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино

Фото: МЧС Пожар в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино

Фото: МЧС

Пожар начался в около 23:00 мск 10 марта. К 2:35 мск 11 марта возгорание локализовали на площади 5 тыс. кв. м. Открытое горение огня ликвидировали к 6:03 мск. Полностью возгорание потушили к 13:50 мск. В тушении пожара принимали участие 55 человек и 17 единиц техники.

Олеся Павленко