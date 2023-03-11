В Сочи закрыли канатную дорогу «Аибга» из-за сильного ветра

В Сочи на курорте «Красная Поляна» временно закрыли канатную дорогу «Аибга» из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба курорта.

Из-за непогоды временно закрыли посадку на канатную дорогу «Черная пирамида».

Открытие горнолыжной трассы «Восточная» задержали на два часа из-за погодных условий. Трассы «Первый снег» и «Цирк-2» работают как транзит на Восточный сектор.

Как ранее сообщило ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, 11 марта в регионе местами усиление ветра может достигать 15–23 м/с.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram