На Кубани 11 марта пройдут дожди с грозой

В Краснодарском крае 11 марта ожидаются дожди от слабого до умеренного, в сочетании с грозой. Об этом сообщает ГУ МЧС региона со ссылкой на Краснодарский ЦГМС.

В отдельных районах порывы ветра будут достигать 15–20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит от 6 до 11 градусов, днем — от 15 до 20 градусов.

На Черноморском побережье переменная облачность. Дожди возможны вечером и утром. Порывы ветра могут достигать 14 м/с, местами 15–20 м/с. На участке от Анапы до Геленджика ветер усилится до 18–23 м/с.

В Краснодаре преимущественно без осадков. Скорость ветра составит 5–10 м/с Температура воздуха ночью составит от 7 до 9 градусов, днем — от 20 до 22 градусов.

Анастасия Донскова

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