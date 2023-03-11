Глава Верховного суда: выход из ЕСПЧ не повлиял на работу судебной системы

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев заявил, что выход России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не сказался на работе российских судов. Как отметил господин Лебедев, суд в России «самостоятельный и независимый».

«Да ничего, как справлялись, так и справляются. У нас самостоятельный суд, независимый»,— сказал господин Лебедев в Нью-Дели в кулуарах совещания глав верховных судов стран—членов ШОС (цитата по «РИА Новости»).

Как подчеркнул председатель Верховного суда, «судья каждый раз, когда отменяется или изменяется его решение, постановление, приговор, он всегда недоволен этим». Однако, несмотря на это, должна быть «разумность, взвешенность» и проверка на «соответствие общепризнанным правовым нормам, государственным и международным принципам», полагает господин Лебедев. «Мы же не отреклись от общепризнанных принципов и норм международного права. Нет, этого не произошло»,— отметил он.

По его словам, задача Верховного суда заключается в том, чтобы судейский корпус был «высокопрофессиональным, беспристрастным и честным». «И все будет работать для человека»,— считает господин Лебедев.

Россия объявила о выходе из Совета Европы в марте 2022 года. В сентябре она вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ. В июне Владимир Путин подписал закон, который позволяет не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.

Несмотря на это, Россия сохраняет место среди лидеров по числу обращений в ЕСПЧ. На ее долю приходится 16 750 дел (22,4% всех дел на рассмотрении). ЕСПЧ продолжил рассматривать жалобы, поступившие от россиян до 16 сентября.

Подробнее — в материале «Страсбург ищет обходные пути».

Анастасия Ларина