Курс доллара. Прогноз на 13–17 марта

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Из важных событий выделяем решение Банка России по ключевой ставке в пятницу До конца следующей недели мы ожидаем торги в диапазоне 75−77 руб./$. На этой неделе аппетит к рисковым активам значительно понизился на фоне проблем в ряде американских банков, связанных с инвестициями в стартапы. Инвесторы предпочитали перекладываться в золото, американские гособлигации и доллар. На этом фоне локальные валюты дешевели, в том числе и рубль. Хотя на наш рынок эти события оказывали влияние в меньшей степени. Из важных событий до конца следующей недели выделяем решение Банка России по ключевой ставке в пятницу. Есть вероятность, что после этого решения российская валюта отыграет часть потерь в отношении доллара, но долгосрочный тренд на ослабление рубля сохраняется. Также в четверг решение по процентной ставке будет принимать европейский регулятор. Участники рынка ожидают ее повышение до 3,5% годовых, что является довольно высоким уровнем, негативно влияющим на экономическую активность.

Егор Жильников,

главный аналитик Основным драйвером курса доллара выступит статистика по инфляции в США Волатильность на валютном рынке и торговая активность в рамках недели снизились. На рынке прослеживается недостаток иностранной валюты как ввиду низкой активности экспортеров из-за фактора начала месяца, так и снижения объемов продаж валюты Минфином. На следующей неделе пара USD/RUB перейдет в диапазон 76−77 руб./$. Основным драйвером курса доллара выступит статистика по инфляции в США, которая, по нашим оценкам, может оказаться хуже ожиданий рынка.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Предстоящее заседание по ключевой ставке не окажет заметного влияния на расстановку сил на рынке В качестве поддержки российскому рублю может выступить грядущий старт периода налоговых выплат. При этом давление на курс российской валюты могут оказать обсуждаемые перспективы принятия США решения по снижению потолка цен на российскую нефть. Доллар тем временем заканчивает неделю ростом на Московской бирже. Предстоящее заседание по ключевой ставке не окажет заметного влияния на расстановку сил на рынке. С высокой степенью вероятности регулятор продолжит паузу, оставив ставку неизменной на уровне 7,5%. Основная причина: отсутствие явных индикаторов, указывающих на отклонение инфляции в ту или иную сторону. Кроме того, ввиду перманентных геополитических рисков эффекты влияния на экономику и инфляцию ряда событий пока не понятны. В центре внимания инвесторов также и предстоящее решение по ключевой ставке от ФРС США, на которое способны повлиять февральские данные о безработице.

Денис Буйволов,

аналитик Некоторую поддержку с середины месяца рублю могут оказать экспортеры Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 75−77 руб./$. Российская валюта остается под давлением санкционного сжатия экспортных потоков и сохранения значительного геополитического дисконта на реализуемые энергоносители. К тому же цены на черное золото, как и общерыночный риск-аппетит, за последние дни показали снижение на фоне жестких сигналов руководства ФРС США. Некоторую поддержку с середины месяца рублю могут оказать экспортеры, которые могут заблаговременно продавать инвалюту для прохождения налогового периода.