Курс доллара. Прогноз на 13–17 марта

После непродолжительного перерыва подъем американской валюты на российском рынке возобновился. По итогам минувшей недели курс доллара на Московской бирже вырос на 37 коп., до отметки 76,1 руб./$. На фоне сокращения спроса на рубли со стороны экспортеров в связи с завершением налогового периода инвесторы вновь переключились на покупку иностранной валюты.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|76.50
|«БКС Мир инвестиций»
|75.00-77.00
|Банк Русский Стандарт
|75.50-77.00
|ПСБ
|76.00-77.00
|Экспобанк
|75.00-77.00
|Консенсус-прогноз *
|76.25
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Из важных событий выделяем решение Банка России по ключевой ставке в пятницу
До конца следующей недели мы ожидаем торги в диапазоне 75−77 руб./$. На этой неделе аппетит к рисковым активам значительно понизился на фоне проблем в ряде американских банков, связанных с инвестициями в стартапы. Инвесторы предпочитали перекладываться в золото, американские гособлигации и доллар. На этом фоне локальные валюты дешевели, в том числе и рубль. Хотя на наш рынок эти события оказывали влияние в меньшей степени. Из важных событий до конца следующей недели выделяем решение Банка России по ключевой ставке в пятницу. Есть вероятность, что после этого решения российская валюта отыграет часть потерь в отношении доллара, но долгосрочный тренд на ослабление рубля сохраняется. Также в четверг решение по процентной ставке будет принимать европейский регулятор. Участники рынка ожидают ее повышение до 3,5% годовых, что является довольно высоким уровнем, негативно влияющим на экономическую активность.
Основным драйвером курса доллара выступит статистика по инфляции в США
Волатильность на валютном рынке и торговая активность в рамках недели снизились. На рынке прослеживается недостаток иностранной валюты как ввиду низкой активности экспортеров из-за фактора начала месяца, так и снижения объемов продаж валюты Минфином. На следующей неделе пара USD/RUB перейдет в диапазон 76−77 руб./$. Основным драйвером курса доллара выступит статистика по инфляции в США, которая, по нашим оценкам, может оказаться хуже ожиданий рынка.
Предстоящее заседание по ключевой ставке не окажет заметного влияния на расстановку сил на рынке
В качестве поддержки российскому рублю может выступить грядущий старт периода налоговых выплат. При этом давление на курс российской валюты могут оказать обсуждаемые перспективы принятия США решения по снижению потолка цен на российскую нефть. Доллар тем временем заканчивает неделю ростом на Московской бирже. Предстоящее заседание по ключевой ставке не окажет заметного влияния на расстановку сил на рынке. С высокой степенью вероятности регулятор продолжит паузу, оставив ставку неизменной на уровне 7,5%. Основная причина: отсутствие явных индикаторов, указывающих на отклонение инфляции в ту или иную сторону. Кроме того, ввиду перманентных геополитических рисков эффекты влияния на экономику и инфляцию ряда событий пока не понятны. В центре внимания инвесторов также и предстоящее решение по ключевой ставке от ФРС США, на которое способны повлиять февральские данные о безработице.
Некоторую поддержку с середины месяца рублю могут оказать экспортеры
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 75−77 руб./$. Российская валюта остается под давлением санкционного сжатия экспортных потоков и сохранения значительного геополитического дисконта на реализуемые энергоносители. К тому же цены на черное золото, как и общерыночный риск-аппетит, за последние дни показали снижение на фоне жестких сигналов руководства ФРС США. Некоторую поддержку с середины месяца рублю могут оказать экспортеры, которые могут заблаговременно продавать инвалюту для прохождения налогового периода.
Экспортные притоки уменьшаются на фоне снижения объемов физической добычи нефти в РФ
Рубль постепенно теряет позиции, оказываясь без поддержки со стороны фундаментальных факторов. На внутреннем рынке баланс сил вновь смещен в пользу покупателей валюты. Экспортные притоки уменьшаются на фоне снижения объемов физической добычи нефти в РФ. Более того, мировые цены на нефть снижаются, опасаясь более жесткой монетарной политики основных центробанков, что оказывает давление и на стоимость российской нефти. Снижение объемов продажи юаней в рамках бюджетного правила приводит к меньшей поддержке рубля в период глобального бегства от риска. Несмотря на краткосрочную негативную динамику, российская валюта способна стабилизироваться в диапазоне 76−77 руб./$.