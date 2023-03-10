Полицейские задержали болельщика, бросившего банан в футболиста «Зенита»

В Ульяновске задержали болельщика, который 25 февраля бросил банан в игрока «Зенита» Вендела во время матча четвертьфинала Кубка России по футболу. Об этом 10 марта пишет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.

Задержанным оказался 18-летний житель Ульяновска. Он объяснил свой поступок эмоциями. «В стадном чувстве я видел, что бросали на поле снежки болельщики «Зенита». И на эмоциях я тоже бросил посторонний предмет, им оказался банан»,— рассказал нарушитель.

В отношении его составили административный протокол по статье о нарушении правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. Он будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

После инцидента контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал ульяновскую команду «Волга» на 500 тыс. руб. и один кубковый матч без зрителей условно за совершение фанатами действий, направленных на возбуждение ненависти и унижение достоинства человеку по признаку расы.

Подробнее в материале — «Банановая публика»

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