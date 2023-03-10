Безработица в США выросла до 3,6%

По данным американского Федерального бюро статистики Министерства труда, в феврале безработица в США составила 3,6%. В январе этот показатель составлял 3,4% и был самым низким с 1969 года. Таким образом, число безработных в США в прошлом месяце выросло до 5,9 млн.

В феврале в экономике добавилось 311 тыс. рабочих мест. Это значительно меньше, чем в январе, но все же больше, чем прогнозировали аналитики. В частности, эксперты Dow Jones называли цифру 225 тыс. рабочих мест. При этом средний месячный показатель создания новых рабочих мест за последние полгода составлял 343 тыс. Федеральное бюро статистики указывает, что коэффициент участия населения в рабочей силе достиг 62,5%, что является самым высоким показателем с марта 2020 года.

Лидерами по числу новых рабочих мест традиционно стали гостиничный и досуговый сектор, сектор розничной торговли и госсектор. В гостиничном и досуговом секторе добавилось 105 тыс. новых рабочих мест (против 91 тыс. в среднем в месяц за последние полгода). В секторе розничной торговли появилось 50 тыс. новых рабочих мест. В государственном секторе появилось 46 тыс. новых служащих. В секторах информационных технологий, транспорта и логистики зафиксировано новое сокращение рабочих мест. В секторе информационных технологий оно составило 25 тыс., в секторе транспорта и логистики — 22 тыс.

Алена Миклашевская