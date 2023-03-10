В Петербурге задержали замначальника главы отдела МВД по Василеостровскому району

Сотрудники правоохранительных органов задержали и обыскали замначальника главы отдела МВД по Василеостровскому району Андрея Сердюкова. Его подозревают в получении взятки, пишет «Фонтанка.ру».

По версии следствия, полицейский получил взятку в размере 50 тыс. руб. от ресторатора Александра Коновалова. В обмен на это они договорились вернуть изъятые ранее правоохранительными органами кальяны в антикафе на Рубинштейна.

Во время допроса ресторатора в городском управлении Следственного комитета РФ на даче Андрея Сердюкова прошел обыск. Сотрудники Управления собственной безопасности МВД обнаружили там криптоферму.

Ранее в отношении Александра Коновалова велось следствие по этому же делу. В начале января этого года суд отпустил его из-под стражи на домашний арест до 19 апреля.

Напомним, в настоящий момент предприниматель обвиняется еще в двух, связанных с посредничеством при передаче взяток полицейским, на суммы в 1,177 млн и 36 тысяч рублей, а также в нарушении санитарно-эпидемеологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте