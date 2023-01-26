Суд отпустил из-под стражи «лидера QR-сопротивления Петербурга» Александра Коновалова

Санкт-Петербургский городской суд заменил меру пресечения обвиняемому в посредничестве в передаче взятки бизнесмену Александру Коновалову, ранее называемого СМИ «лидером QR-сопротивления» за инициативы по саботажу работы общепита по системе пропусков на пике пандемии ковида. Его отпустили под домашний арест до 19 апреля. Выхода из СИЗО его защита добилась только со второй попытки.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, защита Коновалова указывала на заключение досудебного соглашение о сотрудничестве и окончание следственных действий по делу, в связи с чем дальнейшее содержание обвиняемого в СИЗО не имеет смысла.

«Суд указал, что в представленном материале не имеется каких-либо объективных данных, содержащих достаточные и существенные сведения, свидетельствующие о том, что обстоятельства, учитываемые при избрании и последующем продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, в настоящее время не изменились, а также не отпала необходимость в сохранении в отношении обвиняемого самой строгой меры пресечения»,— говорится в сообщении.

Напомним, Александр Коновалов, по версии следствия, взял 50 тыс. рублей у одного из кальян-баров города за возвращение ранее изъятого полицией у заведения инвентаря. В настоящий момент предприниматель, кроме этого эпизода, обвиняется также еще в двух, связанных с посредничеством при передаче взяток полицейским, на суммы в 1,177 млн и 36 тысяч рублей, а также в нарушении санитарно-эпидемеологических правил, создавшем угрозу массового заболевания людей.

Подробнее о преследовании Александра Коновалова читайте в материале «Задержание не потребовало QR-кода».

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