В Тюмени задержали 56-летнюю женщину с 25 кг наркотиков, которые она везла из Петербурга в Новосибирск

На 40-м километре автодороги Тюмень—Омск сотрудники областной Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Fluence и задержали 56-летнюю женщину, перевозившую 25 кг мефедрона. Наркотики она забрала из тайников, расположенных на территории трех кладбищ в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

В машине правоохранители обнаружили четыре сумки, в которых находилось 50 вакуумных свертков разной массы с веществом белого цвета.

Следователю задержанная призналась, что в январе через один из мессенджеров ей поступило предложение о распространении крупных партий наркотических веществ. Условия показались женщине очень выгодными, поэтому она согласилась и неоднократно перевозила наркотики между городами. Инструкции о местонахождении и пунктах передачи товара она всегда получала в переписке, которую сразу удаляла.

На этот раз женщина забрала сумки с наркотиками из тайников, расположенных на территории трех кладбищ в Санкт-Петербурге, и планировала довезти их до Новосибирска, воспользовавшись такси. По словам задержанной, она рассчитывала получить за перевозку 200 тыс. руб.

Елена Медведева, Екатеринбург