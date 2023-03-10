Маркетплейсам добавляют контроля

Маркетплейсы могут заставить контролировать качество товаров. Речь идет, в частности, о проверке подлинности одежды или обуви, соответствующую идею обсуждают в Общественном совете при Роспотребнадзоре. Для контроля хотят использовать систему «Честный знак». С 1 марта 2023 года платформы несут ответственность за продажу немаркированной одежды, раньше за это наказывали только поставщиков. Тем не менее авторы инициативы утверждают, что нелегальная продукция по-прежнему попадает на маркетплейсы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Отсечь от рынка недобросовестных продавцов будет несложно, подчеркнул член Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов: «Зачастую некоторые компании или индивидуальные предприниматели что-то продают на таких площадках, но если зайти в реестр юрлиц, то выясняется, что они несколько лет назад уже были ликвидированы. И как такое пропускают маркетплейсы, очень серьезный вопрос.

Если говорить о проверке качества, то мы как раз предлагаем ориентироваться на те товары, которые подлежат обязательной маркировке, потому что там система отлажена, отслеживается вся цепочка от производителя или импортера до полки, и можно однозначно утверждать, является ли продукция подлинной или нет.

В отношении других категорий, которые пока не подлежат маркировке, может использоваться сертификат или декларацию соответствия. Такие возможности у маркетплейсов есть. То есть на самом первом этапе продавец не сможет работать через площадку либо перевозить товары в пункт выдачи, если он не зарегистрирован на ней. Если, например, компания хочет торговать обувью, парфюмом или какой-нибудь одеждой, то можно сразу понять, значится ли она в системе маркировки, является ли легальным участником оборота или нет. И вот если ответ на эти вопросы отрицательный, то допускать такого игрока на маркетплейс, разумеется, нельзя. Это самый простой критерий, который позволяет отсеивать подавляющее большинство нарушителей».

Ранее “Ъ” писал, что о регулировании маркетплейсов задумались в Минпромторге. Ведомство получило от потребителей множество жалоб на дистанционную торговлю, среди них — сложности с возвратом товаров, срывы сроков доставки и отсутствие обратной связи.

А можно ли избавить платформы от контрафакта? Эксперт по маркетплейсам Артем Бобцов считает, что механизмы контроля наладить реально, но полностью обелить рынок едва ли получится: «На сегодняшний день никакой проверки, по сути, не происходит. То есть любой и самозанятый, и ИП может зарегистрироваться на любом маркетплейсе и начать торговать своей продукцией. Вместе с тем физически невозможно проверять каждый артикул. Но уточнять информацию о контрагенте, продавце, который этот товар завозит, наверное, нужно, как и вводить для нарушителей серьезные меры ответственности.

На данный момент многие игроки имеют возможность отгружать товар по схеме FBS, минуя механизмы контроля склада маркетплейса. Только потенциальной ответственностью сегодня эту проблему вряд ли можно разрешить. Если есть подозрение, что кто-то торгует контрафактом, то можно брать из его складских остатков любой товар и проводить соответствующую экспертизу. Если такие факты подтвердятся, то продавцу может быть выписан штраф.

Вместе с тем, конечно, параллельный импорт не добавляет прозрачности на рынке.

Давайте возьмем самую понятную историю, например, с iPhone. Я могу прийти на маркетплейс и купить американский смартфон, который был создан для Объединенных Арабских Эмиратов. Но в нем, допустим, будет отсутствовать функция FaceTime. В таком случае я должен идти требовать возврата денег за данный телефон, возвращать его обратно, потому что в нем отсутствует одна из опций? Вот это контрафакт или нет? Но это особенность продукта и особенность нашего странного времени. Однако в случае с откровенным контрафактом все-таки нужно закручивать гайки, по-другому, к сожалению, ничего мы не добьемся».

Сами маркетплейсы к идее дополнительного контроля отнеслись скептически, там считают, что это увеличит нагрузку на бизнес, но проблему не решит. Вместо разработки новых мер участники рынка предлагают развивать существующие механизмы проверки.

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Илья Сизов