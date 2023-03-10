В Ростовской области водителей с непристегнутым ремнем вычисляет нейросеть

В Ростовской области для фиксации отсутствия ремня безопасности у водителей автомобилей применяют специальные дорожные камеры, оснащенные нейронной сетью, сообщает пресс-служба правительства региона.

Система прошла тестирование, и в марте начала работу в штатном режиме. Для обеспечения необходимыми функциями была проведена модернизация программного обеспечения имеющихся в регионе комплексов фотовидеофиксации. Нейронная сеть определяет несоблюдение требования, сравнивая изображение с камеры и эталонные изображения. Информация о нарушении направляется операторам центра безопасности дорожного движения.

«Сегодня подобные системы уже работают в ряде субъектов России, однако в Ростовской области применяются впервые», – пояснила директор центра безопасности дорожного движения Татьяна Русанова.

Дорожные камеры, фиксирующие отсутствие ремней безопасности у водителей, установлены на дорогах федерального и регионального значения Ростовской области с интенсивным движением.

К 1 марту комплексы фотовидеофиксации нарушений ПДД, работающие в автоматическом режиме, выявили 229,5 тыс. всех видов нарушений, по которым были вынесены постановления. Это в 1,5 раза больше, чем в январе-феврале 2022 года.

Анастасия Назарова