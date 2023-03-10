Politico: Рон Десантис опережает Дональда Трампа как кандидат в президенты среди республиканцев

Politico опубликовала опрос, проведенный среди сторонников Республиканской партии США. Его целью было выявить уровень поддержки кандидатов на выборах президента США в 2024 году. Как показали результаты, республиканцы в большей степени готовы поддержать губернатора штата Флорида Рона Десантиса, чем экс-президента Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рон Десантис

Фото: Scott Audette, Reuters Рон Десантис

Фото: Scott Audette, Reuters

В опросе Politico приняли участие 187 председателей комитетов Республиканской партии в округах США. Один из вопросов заключался в том, готовы ли они поддержать одного из названных политиков на президентских выборах. Половина респондентов еще не приняла решения. 19% высказались за Рона Десантиса, 17% — за Дональда Трампа. При этом Рон Десантис официально не объявлял о решении баллотироваться.

Кроме того, респондентов спросили, кого они хотели бы поддержать на выборах. Опрошенным нужно было самим назвать желаемые имена, и назвать можно было несколько вариантов. 73% респондентов поддержали бы Рона Десантиса, 43% — Дональда Трампа. За Никки Хейли, еще одного кандидата от консерваторов, высказались 36% респондентов.

Для ответа на последний вопрос членам Республиканской партии нужно было назвать кандидатов, которых они не хотели бы видеть на выборах. 39% респондентов назвали Дональда Трампа. Рона Десантиса упомянули 9% опрошенных.

5 марта Консервативная конференция политических действий опубликовала опрос, по результатам которого Дональд Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США в 2024 году. В этом опросе он набрал 62% голосов, в то время как Рон Десантис — 20%.

Дональд Трамп объявил о намерении баллотироваться на пост президента США в ноябре 2022 года. Он возглавлял США в 2017–2021 годах. В 2020 году господин Трамп проиграл на выборах демократу и действующему американскому президенту Джо Байдену. Господин Байден пока не принял окончательного решения о переизбрании.

Хотя Рон Десантис еще не объявлял о выдвижении своей кандидатуры, он рассматривается как наиболее серьезный потенциальный конкурент Дональда Трампа среди политиков-республиканцев. В начале марта он выступил в Калифорнии с осуждением либеральной идеологии.

Подробнее — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа есть хороший враг».

Лусине Баласян