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Коммерсантъ FM
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Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США среди консерваторов

По результатам анонимного опроса, проведенного Консервативной конференцией политических действий (CPAC), 45-й президент США Дональд Трамп стал самым популярным кандидатом на пост президента США в 2024 году. Он набрал 62% голосов, в то время как губернатор Флориды Рон Десантис — 20%.

Третье место с 5% голосов занял бизнесмен Перри Джонсон, 3 марта объявивший о намерении баллотироваться на пост президента США.

Как отмечает издание FOX News, после 2016 года CPAC из-за единогласной поддержки Дональда Трампа в американских СМИ получил название «Трампфест».

Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. Хотя Рон Десантис еще не объявлял о выдвижении своей кандидатуры, он рассматривается как наиболее серьезный потенциальный конкурент Дональда Трампа среди политиков-республиканцев.

Подробнее о политических амбициях Рона Десантиса — в материале «Ъ» «Губернатор Флориды берет ответное слово».

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