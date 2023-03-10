Тариф на проезд в Перми вырастет до 35 рублей

Администрация Перми направила в гордуму уведомление о плановой индексации тарифа на проезд. Как сообщает пресс-служба мэрии, предполагается, что с 15 апреля стоимость поездки с учетом расходов на отрасль и актуального пассажиропотока составит 35 руб. При пересадке на транспортное средство другого маршрута стоимость билета для владельцев гражданских электронных проездных будет составлять 18 руб. В настоящий момент тариф на проезд в Перми составляет 33 руб., при пересадке на другой маршрут про проездному — 17 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В конце февраля Пермская дума передала администрации полномочия по утверждению тарифа на проезд в общественном транспорте. Теперь этот вопрос не будет обсуждаться на заседаниях городского парламента, однако мэрия обязана не позднее чем за 30 дней до принятия решения об установлении нового тарифа предоставлять депутатам информацию о его планируемом размере и ожидаемом экономическом эффекте.