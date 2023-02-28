Передали на проезд

Пермская дума лишилась полномочий по утверждению тарифа на проезд в общественном транспорте, которыми была наделена с момента своего образования в 1990-х годах. На пленарном заседании гордумы депутаты приняли решение передать их администрации Перми. Однако не все парламентарии легко расстались с этой функцией. Члены фракции КПРФ выступали категорически против, в «Справедливой России» считают решение преждевременным, а в ЛДПР, поддержавшей передачу полномочий, пригрозили забрать их обратно, если работа чиновников не будет удовлетворять депутатов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Проект решения о передаче администрации Перми полномочий по установлению тарифа глава города Алексей Демкин внес в думу в начале февраля. Его первый заместитель Эдуард Хайруллин, представляя проект депутатам на пленарном заседании, отметил, что перерас­пределение полномочий не повлечет за собой существенных изменений методики расчета размера тарифа — будет сохранен подход определения экономически обоснованного тарифа путем деления расходов на транспортную работу на пассажиропоток. «В настоящее время на обслуживание практически всех муниципальных маршрутов заключены долгосрочные контракты. В них заложена индексация расходов на транс­портную работу. Значение пассажиропотока имеет позитивную динамику, в связи с чем индексация экономически обоснованного тарифа не превысит величину инфляции. Плановая индексация тарифа позволит сохранить качество предоставляемых пассажирам услуг, формировать и развивать маршрутную сеть, при этом сохраняя экономический баланс отрасли»,— считает чиновник. Предполагается, что устанавливать окончательный размер тарифа будет работающая при администрации тарифная комиссия, в заседаниях которой, заметил замглавы Перми, принимают участие и депутаты.

Также у думы остаются полномочия по формированию стоимости льготных и гражданских проездных. «Таким образом, депутаты смогут определять скидку на проезд для обеспечения ценовой доступности»,— пояснил господин Хайруллин.

Выступавший с содокладом председатель думского комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе напомнил, что к проекту поступила поправка от председателя думы Дмитрия Малютина. Ей предлагается обязать администрацию не позднее, чем за 30 дней до принятия решения об утверждения нового тарифа предоставлять депутатам информацию о его планируемом размере и ожидаемом экономическом эффекте.

Парламентарии поинтересовались, останется ли после перерас­пределения полномочий возможность устанавливать тариф ниже экономически обоснованного, как сейчас (в настоящий момент экономически обоснованный тариф составляет 37 руб., а реальный — 33 руб.).

«Мы будем иметь право установить тариф, равный экономически обоснованному, но не более его, а можем и менее»,— ответил Эдуард Хайруллин.

Ранее проект решения был рассмотрен и рекомендован к принятию на заседаниях комитетов по экономическому развитию и городскому хозяйству, не вызвав бурных обсуждений. Однако на пленарном заседании депутаты решили воспользоваться возможностью высказать свое отношение к нему в режиме мнений.

Руководитель фракции КПРФ Илья Власов заявил, что все коммунисты в думе однозначно будут голосовать против. «Наша фракция считает необходимым сохранить эти полномочия за депутатами. Ведь именно они отвечают перед своими избирателями за все изменения, которые происходят в городе, а изменения стоимости проезда в общественном транспорте — это всегда одна из важнейших тем»,— объяснил свою позицию товарищ Власов.

Его однопартийцы Сергей Медведев и Геннадий Сторожев тоже попросили предоставить им слово. По мнению товарища Медведева, передача полномочий лишает жителей города последней возможности хоть как-то повлиять на стоимость проезда, которая раньше у них была за счет избранных ими депутатов. Товарищ Сторожев убежден, что у думы, в свою очередь, забирают функ­ции представительного органа. «Я понимаю, что так проще для исполнительной власти, главу которой, кстати говоря, избирала дума. За что теперь думе такая немилость? За что ее лишают одного из немногих важных рычагов влияния на общественную и социальную жизнь города?»— посетовал депутат.

Справедливоросс Эдуард Мирзамухаметов, высказывая мнение всей фракции, заявил, что в будущем полномочия по утверждению тарифа, вероятно, можно было бы передать исполнительной власти, но «сегодня рано принимать такое решение». Он отметил, что на данный момент в Перми один из самых высоких тарифов на проезд в общественном транс­порте. Например, в Ижевске он составляет 29 руб., в Уфе, Кирове и Ульяновске — 30 руб. «Пермь впервые за долгие годы выбилась в лидеры по тарифу. Депутатский корпус мог бы сдерживать это повышение и позволить быть хотя бы в „середнячках“. В текущей экономической ситуации контроль депутатов точно будет нелишним»,— сказал парламентарий.

Руководитель и единственный представитель фракции ЛДПР в думе Константин Бусовиков напомнил, что действующий тариф в 33 руб., который ниже экономически обоснованного, был установлен благодаря поправке, внесенной главой города. В связи с этим депутат предложил остальным думцам «довериться администрации и передать полномочия с добрыми помыслами». В то же время, он подчеркнул, что дума может их в любой момент забрать обратно. «Это решение думы. Если нам не понравятся действия администрации, мы сможем вернуться к тому формату, который был ранее»,— полагает Константин Бусовиков.

По словам заместителя председателя гордумы, единоросса Максима Спиридонова, «тариф — это экономика, а не политика». «И сейчас не самое лучшее время устраивать какие-то политические истории»,— обратился он к представителям КПРФ и «Справедливой России». Депутатский контроль формирования тарифа, по его мнению, остается. «Как раз для контроля и предварительного обсуждения была внесена поправка о необходимости предоставлять информацию об изменении тарифа за 30 дней»,— обратил внимание господин Спиридонов.

Завершив обсуждение, депутаты большинством голосов поддержали перераспределение полномочий. За принятие такого решения проголосовали 25 парламентариев, семь выступили против.

Екатерина Артемова