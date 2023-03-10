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Коммерсантъ FM
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Зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова перешла в Газпромбанк

Елена Бурмистрова ушла с постов заместителя председателя правления «Газпрома» и гендиректора «Газпром экспорта». Она займет должность первого вице-президента Газпромбанка. Об этом сообщила пресс-служба газовой компании 10 марта.

Елена Бурмистрова

Елена Бурмистрова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Елена Бурмистрова

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На сайте «Газпрома» сообщается, что на посту зампредседателя правления Елена Бурмистрова курировала вопросы внешнеэкономической деятельности. В правление газовой компании она вошла в 2019 году.

Освободившийся пост гендиректора «Газпром экспорта» займет Дмитрий Хандога. Он будет совмещать эту должность с постом начальника департамента «Газпрома» 312. Департамент 312 ранее имел нумерацию 512. До 2015 года это был департамент внешнеэкономической деятельности.

В связи с уходом Елены Бурмистровой из «Газпрома» курировать деятельность компании на газовом рынке будет зампредседателя правления Виталий Маркелов.

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