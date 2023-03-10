Сотрудников «Яндекса» перевели в офисы на гибридный режим с возможностью работать в зарубежных хабах

Руководство «Яндекса» объявило, что компания переходит на гибридный режим работы. Сотрудники должны будут работать из офиса как минимум два-три дня в неделю, сообщили «Ъ» в пресс-службе компании.

Для работы сотрудники «Яндекса» смогут выбрать не только офисы на территории России, но и любой в международном хабе. В настоящее время зарубежные офисы компании есть в Турции, Казахстане, а также Армении и Сербии. При этом в «Яндексе» отметили, что для некоторых случаев будет доступен удаленный режим. О каких случаях идет речь, в компании не уточнили.

О переходе сотрудников «Яндекса» на удаленный режим работы, как в пандемию, компания объявила в феврале 2022 года — после начала российской военной операции на Украине. Тогда руководство компании отмечало, что многим сотрудникам «эмоционально тяжело и хотелось бы быть больше с семьей».

В декабре 2022 года в «Яндексе» сообщили о переходе на гибридный режим и попросили покинувших Россию сотрудников вернуться в офис. По информации The Bell (признан иностранным агентом в РФ), с инициативой о возвращении в офис выступил экс-глава группы в России Тигран Худавердян, который покинул пост из-за санкций, но остался в руководстве «Яндекса». В частности, топ-менеджер отмечал, что эффективность работы в коллективах, где большая часть сотрудников работает дистанционно, падает.

Милена Костерева