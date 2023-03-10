Уголовное дело о гибели подростка при аварии в Крыму передали в суд

Уголовное дело, возбужденное по факту гибели подростка в автомобильной аварии в Джанкойском районе Крыма, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в мае 2022 года женщина, управляя Nissan Murano, двигалась по автотрассе «Граница с Украиной — Ялта». Водитель допустила выезд на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ 2107». В результате аварии пострадала несовершеннолетняя пассажирка отечественного авто. От полученных травм девушка скончалась.

В отношении водителя иномарки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека). Материалы дела с обвинительным заключением передали в Джанкойский районный суд.

Анастасия Донскова

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