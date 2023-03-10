На время ремонта «Ладожской» добавили автобусов на самые популярные маршруты

В Петербурге на время закрытия станции метро «Ладожская» усилили четыре популярных маршрута, связывающий Красногвардейский район с Центральным, Адмиралтейским и Василеостровским. Об этом 10 марта сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту.

Три дополнительных автобуса вывели на маршрут №24, следующий от улицы Хасанской до станции метро «Василеостровская». Интервал движения сократился до 4-11 минут. На маршруте №24М в будние дни автобусы теперь курсируют на 36 рейсов больше. Это сократило интервал между ними до 12-16 минут. 32 новых автобуса появилось на маршруте №27М, ходить они стали каждые 8-14 минут. На три рейса больше выполняют автобусы №27, интервал сократился до 6-11 минут.

Как отметили в ведомстве, параметры работы наземного транспорта закладывались исходя из прогнозов распределения пассажиропотока. Прошлая неделя показала, что перераспределение произошло таким образом: «Новочеркасская» — 45-50% (ожидали 45%), «Площадь Александра Невского 1 и 2» — 15-20% (прогнозировали 45%), «Проспект Большевиков» и «Дыбенко» — 30-35% (ожидали 30%).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в комтрансе Петербурга обещают сократить интервал движения автобусов после закрытия «Ладожской» до минуты.

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