В Нижневартовске арестовали мужчину, который удерживал сына и устроил стрельбу по силовикам

Нижневартовский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ) арестовал на два месяца Владимира Широкова, который накануне заперся в квартире с сыном, угрожал совершить самоубийство, а затем устроил стрельбу в сторону силовиков. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, Владимир Широков – бывший работник муниципального учреждения и член «Единой России». Из партии его исключили после инцидента со стрельбой. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п.п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

По данным следствия, на протяжении нескольких часов вооруженный мужчина находился в квартире со своим трехлетнем сыном, не отпуская его. Когда сотрудники МЧС попытались вскрыть дверь квартиры, Владимир Широков начал стрелять с балкона на улицу, в том числе в сторону сотрудников правоохранительных органов, ни в кого при этом не попав. Позже в результате переговоров он сдался.

Подробнее об инциденте – в материале «Ъ-Урал» «Единоросс спустил курок».

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте