В Перми утвердили места для торжественной регистрации браков

Администрация Перми утвердила перечень городских мест для проведения торжественной регистрации заключения брака. Постановление подписано и. о. главы Перми Эдуардом Хайруллиным 28 февраля и опубликовано на сайте мэрии.

Согласно документу, церемонии можно проводить в девяти общественных местах города. В их число вошли сквер им. Олега Новоселова, Театральный сад, сквер им. Конструктора Калачникова, сквер в кварталах 68 и 69 (эспланада), сквер им. Мамина-Сибиряка (сквер на Соборной площади), сад им. Миндовского и сквер на набережной Камы. Эти локации привязаны к соответствующим районным отделениям ЗАГС.