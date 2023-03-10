На оборудование для технопарка в «Нижполиграфе» выделят 1,7 млрд рублей

Более 1,7 млрд руб. планируют направить на закупку оборудования для лабораторий федерального технопарка среднего профобразования, который появится в бывшем типографском комплексе «Нижполиграф». Средства выделят из федерального бюджета, сообщил источник в правительстве Нижегородской области.

В технопарке планируется создать 50 лабораторий и мастерских. Работники промышленных предприятий, студенты и преподаватели техникумов смогут повысить свою квалификацию и научиться работать на современном промышленном оборудовании. Будут доступны обучающие программы по металлургии, аддитивным технологиям, автоматизации, синтезу и обработке материалов, роботехнике, разработке и тестировании программного обеспечения. Креативные индустрии будут представлены мультимедийными технологиями, 3D-графикой, анимацией, графическим дизайном.

В гостинице, которая откроется рядом с технопарком, будут проводиться обучающие программы для работников сферы гостеприимства. Здесь же арендовать помещения смогут предприятия индустрии красоты.

Как писал «Ъ-Приволжье», образовательный технопарк на территории «Нижполиграфа» будет создан в 2023-2025 годах. На части комплекса разместятся творческие студии, профиль работы которых совпадает с концепцией технопарка. Промышленные компании, которые уже работают в здании, будут интегрированы в структуру технопарка.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Учеба — работе помеха».

Андрей Репин