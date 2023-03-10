Гостиницу на 150 мест планируют открыть в здании «Нижполиграфа»

Концепция по преобразованию бывшего типографского комплекса «Нижполиграф» в центре Нижнего Новгорода будет готова к апрелю, сообщили «Ъ-Приволжье» в областном правительстве. После этого станет понятно, сколько средств потребуется на ремонт зданий. Деньги планируют привлечь из федерального и областного бюджетов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Общая площадь корпусов «Нижполиграфа» составляет 45 тыс. кв. м. Региональные власти планируют отремонтировать помещения в 2023-2025 годах. В одном из зданий выделят место под федеральный технопарк профобразования. Там будут обучать преподавателей колледжей, студентов и работников промышленных предприятий.

Часть помещений отведут под гостиницу на 150 мест. Она будет обслуживать туристов и тех, кто приехал в технопарк на учебу. Для учащихся сделают пониженный тариф на проживание.

До начала ремонта из здания выселят около сотни предприятий малого бизнеса и творческих студий, которые с 90-х годов прошлого века самостоятельно сформировали здесь своеобразный культурно-креативный кластер. После ремонта некоторые из них смогут вернуться в «Нижполиграф».

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Учеба — работе помеха».

Андрей Репин