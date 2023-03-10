Путин обсудил с Совбезом отношения со странами Евразийского экономического сообщества

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. На совещании обсуждалось развитие отношений с союзниками по Евразийскому экономическому сообществу (ЕАЭС). Заседание началось с доклада министра иностранных дел Сергея Лаврова.

Участники ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

«Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений – о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по ЕврАзЭС. Много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания, но есть отдельные темы, которые мы договаривались обсудить именно сегодня»,— цитирует президента пресс-служба Кремля.

В 2023 году председательство в ЕАЭС перешло к России. В январе Владимир Путин обратился к главам стран—членов и призвал работать над интеграцией стран в рамках ЕАЭС, в том числе на финансовом рынке.

Участники интеграционного форума РСПП «Раздвигая горизонт: стратегия евразийской экономической интеграции в новых условиях и роль бизнеса» 6 марта констатировали рост роли ЕАЭС в 2022 году: Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия нарастили объемы экспорта в ЕАЭС на $9,8 млрд (на 40% год к году), из них в Россию — на $9,5 млрд. Тем временем Евразийская комиссия готовит новые соглашения о свободной торговле со странами, которые могут подписать их с ЕАЭС — в первую очередь с Ираном и Египтом, переговоры ведутся с Индонезией и ОАЭ.

Подробнее о росте роли ЕАЭС во внешней торговле РФ — в материале «Посредник с человеческим лицом».

Эрдни Кагалтынов