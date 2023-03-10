Задержан подозреваемый в поджоге центра гуманитарной помощи в Новосибирске

В Новосибирске полицейскими задержан подозреваемый в поджоге центра гуманитарной помощи для участников СВО. Им оказался 23-летний житель Красноярска, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, сообщили в региональном ГУ МВД. По факту умышленного повреждения имущества (ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 УК РФ) возбуждено уголовное дело.

По данным правоохранителей, подозреваемый 6 марта попытался поджечь здание в Первомайском районе города. Пожар удалось оперативно ликвидировать, здание не получило значительных повреждений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции и УФСБ в квартире, в которой проживал фигурант дела о поджоге, обнаружили семь металлических банок с жидкостью, используемой для заправки зажигалок.

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Лолита Белова