В Кетовском округе построят мусоросортировочный комплекс

В Кетовском округе планируют создать мусоросортировочный комплекс мощностью переработки свыше 160 тыс. т отходов в год. Концессионное соглашение о строительстве объекта подписали правительство Курганской области и ООО «Экотех», сообщают в пресс-службе губернатора.

Мусоросортировочный комплекс разместится вблизи Шуховского полигона ТБО. Объем инвестиций в проект составит свыше 1,4 млрд руб., при его реализации будет создано до 140 рабочих мест. Согласно соглашению, часть затрат на строительство покроют средства капитального гранта из федерального бюджета. Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце 2024 года.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этом году в Курганской области намерены запустить в работу комплекс по переработке отходов первого и второго классов опасности — экотехнопарк «Щучье». Созданием объекта на месте бывшего завода по уничтожению химического оружия занимается дочернее предприятие «Росатома» — ФГУП «Федеральный экологический оператор». Проектная мощность комплекса составит 50 тыс. т отходов в год.