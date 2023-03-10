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Коммерсантъ FM
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Суд в России взыскал с пожилых супругов компенсацию за мат в присутствии внука

Отец подростка оспорил решение суда из-за низкой суммы компенсации

Рыбинский городской суд взыскал с пожилых супругов 1 тыс. руб. за использование ненормативной лексики в присутствии 16-летнего внука. Об этом «Ъ» сообщили в Ярославском областном суде.

В суд обратился отец мальчика. В иске он указал, что бабушка и дед подростка со стороны матери неоднократно допускали высказывания оскорбительного характера в адрес внука, когда те приезжали к ними в гости. Другие взрослые не были свидетелями этих разговоров и не верили жалобам мальчика. Тогда он записал фрагменты разговоров на мобильный телефон и дал прослушать их отцу. Аудиозаписи были исследованы судом, который установил использование нецензурной лексики.

«Высказывания не были направлены на умаление чести и достоинства несовершеннолетнего, поскольку не содержали оценки его личности, однако использование нецензурных выражений в разговоре с несовершеннолетним недопустимо, это отражается на его душевном спокойствии, служит отрицательным примером общения родственников между собой, подрыву нормальных семейных взаимоотношений»,— сказали в Ярославском областном суде.

В суд пожилые родственники не явились. Отец потребовал взыскать с бабушки и дедушки по 2 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда. Но суд снизил требование в четыре раза. Он посчитал, что грубость со стороны родственников была вызвана в том числе поведением самого внука.

«Принято во внимание, что значительную роль в появлении нецензурных высказываний сыграло поведение самого несовершеннолетнего, который относится к пожилым родственникам без должного уважения и провоцирует их на такое поведение»,— сообщили в Ярославском областном суде.

Также суд посчитал, что значительная денежная компенсация ухудшит отношения в семье. Отец не согласился с суммой компенсации и обжаловал решение в областном суде, однако тот оставил решение без изменений.

Антон Голицын, Ярославль

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