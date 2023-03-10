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«Глория Джинс» откроет флагманский магазин в московской «Галерее Актер»

Донская группа компаний «Глория Джинс» откроет свой магазин площадью 5 тыс. кв. м. на месте бывшей флагманской площадки H&M в «Галерее Актер», находящейся в Москве. «Глория Джинс» выиграла тендер на размещение в данной локации, сообщила пресс-служба компании «Ъ-Юг».

Консультационное сопровождение сделки обеспечила NF Group. Как пояснила директор направления стрит-ретейла NF Group Ирина Козина, открытие магазина поможет лидеру российского рынка качественно увеличить покупательскую аудиторию и даст бренду дополнительную узнаваемость.

«Конкуренция за возможность открыть свой магазин в этом бомбически офигенном месте была огромной, и я кайфую от этой сделки. Ведь мы мировые лидеры тренда athleisure», — говорит председатель совета директоров «Глория Джинс» Владимир Мельников об открытии флагманского магазина сети в «Галерее Актер».

Здание «Галереи Актер», расположенное на углу Тверской улицы и Пушкинской площади, было построено в 1881 году. Объект прошел реконструкцию в 1995 году, в ходе которой были сохранены исторические элементы, в том числе, фасад. Магазин «Глории Джинс» займет три этажа шестиэтажного здания.

Ранее сообщалось, что в 2023 году группа компания планирует открыть 130 новых магазинов.

Анастасия Назарова

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