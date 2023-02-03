В 2023 году «Глория Джинс» планирует выручить от продаж 80-90 млрд рублей

Выручка группы компаний «Глория Джинс» по итогам 2022 года составила 70 млрд руб., что на 15% превосходит результат прошлого года. В текущем году компания планирует увеличить показатель до 80-90 млрд руб., сообщил «Ъ-Юг» председатель совета директоров группы компаний Владимир Мельников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

По результатам неаудированной управленческой отчетности корпорации, к концу прошлого года группа включала 675 магазинов более чем в 300 городах. Общая площадь недвижимости составила 520 тыс. кв. м, торговая – 440 тыс. кв. м. Онлайн-продажи принесли компании 9,5 млрд руб. Показатель EBITDA группы составил 12,5 млрд руб. — на 17,85% больше, чем в 2021 году. Операционная прибыль выросла до 10,2 млрд руб., увеличившись на 14,57% относительно результатов предыдущего года.

Как рассказал «Ъ-Юг» господин Мельников, в текущем году группа планирует нарастить прибыль до 80-90 млрд руб. Из них на собственное производство придется около 25%. В планах также открытие 130 новых магазинов. Помимо этого, корпорация уходит от fastfashion («быстрая мода» — термин, используемый для обозначения быстрого обновления ассортимента марки несколько раз в сезон). «Глория Джинс» создаст два новых дизайнерских центра в инновационных столицах мира.

Владимир Мельников отметил, что ситуация с уходом иностранных брендов оказалась неоднозначной: зарубежные компании долгое время не сообщали об окончательном уходе. Сейчас стало очевидно, что часть игроков сегмента фэшн все же остаются на рынке, пусть и под новыми вывесками и в меньших объемах.

«Мы очень активны в том, чтобы занять освободившиеся помещения, и видим, что конкуренция среди российских ритейлеров за топовые локации очень высока, — сказал Владимир Мельников. — В декабре 2022 года мы открыли больше 10 первых магазинов на местах ушедших брендов, в том числе восемь – на местах H&M. Все эти магазины с первых дней показывают результаты выше наших ожиданий, так что мы в этом году мы продолжим занимать такие локации. Но сказать, что с уходом иностранцев рынок освободился, я не могу: мы уже многие годы конкурировали не только с Inditex и H&M, но и с сильными российскими игроками, которые никуда уходить не собираются».

Ранее Владимир Мельников заявил «Ъ», что компания планирует занять торговые площи, покинутые иностранными компаниями.

Анастасия Назарова