Восстановили работу официальные интернет-ресурсы в Свердловской области

Информационный портал Свердловской области, официальный портал Екатеринбурга, а также сайт екатеринбургской гордумы восстановили работу. Напомним, технический сбой на официальных интернет ресурсах в Свердловской области случился сегодня днем.

Ранее сообщалось, что на сайты правительства Тюменской области в 2022 году было совершено более 75 млн хакерских атак. Летом власти региона провели два аукциона на поиск подрядчиков, которые должны обеспечить бюджетные организации доступом к виртуальным частным cетям (VPN), потратив на это более 54 млн руб.

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Диана Сунагатуллина