Официальные интернет-ресурсы в Свердловской области перестали работать из-за сбоя

Официальный портал Екатеринбурга, информационный портал Свердловской области, а также сайт екатеринбургской гордумы перестали работать. В пресс-службе администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» рассказали, что причиной стал технический сбой.

«Работы по восстановлению работоспособности уже ведутся. В ближайшее время Офицальный портал Екатеринбурга будет вновь доступен пользователям»,— отметили в мэрии.

Напомним, в 2022 году портал Уральского федерального университета (УрФУ) перестал работать из-за DDoS-атаки. До этого DDoS-атакам подвергались сайты уральских аэропортов и СМИ. Кроме того, хакеры атаковали крупнейший хостинг-провайдер Уральского региона NetAngels.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Диана Сунагатуллина