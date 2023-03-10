Доходы населения Самарской области за год выросли на 13,5%

Объем денежных доходов населения Самарской области в минувшем году сложился в объеме 1398,8 млрд руб. В отчетном периоде он вырос на 13,5% по сравнению с итогами годом ранее. Об этом сообщает Самарастат.

«Денежные расходы населения в 2022 году составили 1313,0 млрд руб. и увеличились на 9,2% по сравнению с предыдущим годом»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, по информации ведомства, в минувшем году жители региона потратили на покупку товаров и оплату услуг 1131,0 млрд руб. Это на 9,6% больше, чем годом ранее. Помимо прочего, в 2022 году прирост сбережений населения Самарской области был равен 85,8 млрд руб. Это в 2,9 раза выше, чем в 2021 году. Ранее стало известно о том, что за месяц средняя зарплата в Самарской области выросла на 17,4%.

Георгий Портнов