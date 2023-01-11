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За месяц средняя зарплата в Самарской области выросла на 17,4%

Среднемесячная начисленная зарплата работников организаций Самарской области в октябре 2022 года составила 48490 руб. По сравнению с октябрем минувшего года показатель вырос на 17,4%. Информацию опубликовал Самарастат.

Отмечается также, что в январе-октябре минувшего года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата в области увеличилась на 11,4%. По данным Самарастата, больше всего в регионе зарабатывают представители страховой и финансовой сфер. Их среднемесячная начисленная зарплата в регионе в октябре 2022 года составила почти 74 тыс. руб.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

На втором месте по доходам оказались те, кто занят добычей полезных ископаемых. Средняя месячная зарплата представителей отрасли в октябре минувшего года в регионе была равна 72,2 тыс. руб. Тройку лидеров по уровню зарплаты в Самарской области, по информации ведомства, замыкают сотрудники сферы информации и связи (66,8 тыс. руб.). Перед этим средняя месячная зарплата в регионе была равна 46,6 тыс. руб.

Георгий Портнов

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